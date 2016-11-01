Ordu bölgesinde turizmle ilgili yatırımların yapıldığı Perşembe Yaylası'nda bembeyaz görüntü adeta büyüledi. Karadeniz’in yükseklerinde etkili olan kar yağışı sonucu Perşembe Yaylası’nda kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Perşembe Yaylası, yağan karla birlikte bembeyaz örtü ile kaplandı. Yaylada gezintiye çıkanlar, doyumsuz manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Ayrıca Akkuş, İlküvez, Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinin yüksek kısımlarında yılın ilk karı dün gece ve sabaha karşı yağdı.

Yılın ilk karını fotoğraflayanlar sosyal medya hesaplarından bunları paylaştı.

Ahmet Altay