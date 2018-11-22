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Personel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

Personel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı
Personel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

Antalya’dan Serik ilçesindeki bir otele personel götüren servis otobüsü, şarampole devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Serik Kadriye kavşağında meydana geldi. D 400 karayolu Kadriye Kavşağı yakınlarında Ümit Genç idaresindeki 07 YS 507 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Şarampole uçarak, yan yatan otobüste 32 kişinin bulunduğu bildirildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otobüsten 14 yaralı çıkardılar.
Ambulanslarla Serik ve Antalya'daki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.  

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