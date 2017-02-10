Peru'da olmadığı söylenen Toledo'nun Amerika'da yaşadığı fakat şu sıralar Paris'te bulunduğu biliniyor.

Toledo verdiği röportajlarda hakkında çıkan tüm iddiaları yalanladı. Yargıç Richard Concepcion ,Toledo'nun kefalet talebini reddederken en kısa zamanda gözaltına alınmasını istedi.

800 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

İddiaların merkezinde yer alan ve savcılıkla işbirliği yapan Odebrecht şirketinden yapılan açıklamada, şirketin Latin Amerika ülkelerine yaklaşık 800 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etti.

Ayrıca 2005-2014 yılında kamu ihalelerine karşılık Peru'da 29 milyon dolar ödediğini itiraf etti. Bu dönem içerisinde görev yapan Toledo'nun halefleri ise iddiaları yalanladı.

Otoyol ihaleleri kapsamında Obdebrecht'in Peru'daki direktörü Baratu, Peru ve Brezilya'yı birbirlerine bağlayan otoyol yapımı için Toledo'nun 20 milyon dolar istediğini söyledi. Toledo ise Barata'nın yaptığı açıklamayı sert bir dille reddederek "Barata lütfen bana söyler misin? Ne zaman ve nasıl? Hangi banka hesabımda 20 milyon dolar var." dedi.

Toledo'nun evi müfettişler tarafından Cumartesi arandı. Başsavcı evde bulunan belgelerin değerlendirileceğini açıkladı.

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski ise Toledo'nun ülkeye dönüp sorguyla yüzleşmesini istedi

