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Peru’da otobüs uçuruma devrildi : en az 48 ölü

Peru’nun başkenti Lima yakınlarında bir kamyonla çarpıştıktan sonra 100 metrelik uçuruma devrilen otobüste bulunan en az 48 yolcu hayatını kaybetti.

Peruda otobüs uçuruma devrildi : en az 48 ölü

03 Ocak 2018 10:33

Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 55 yolcusu bulunan otobüs uçuruma devrildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla en az 48 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın dün Lima’nın kuzeyindeki bir karayolu üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski twitter hesabında yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek “Bizim için, bu büyüklükte bir kaza geçirmek çok acı verici. Benim derin dayanışmam akrabaların uğradığı acıya dayanmaktadır” dedi.

Öte yandan 2016 yılında Peru’da meydana gelen kazalarda 2 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

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