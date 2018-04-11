Diğer
Kategoriler

Peruk takıp göbek ata ata soydu

Manisa’da bir pasaj içerisindeki çeyizci dükkanlarına giren hırsız, dükkandan çaldığı peruğu başına takarak, güvenlik kamerasına karşı göbek attı. Sabah dükkanlarındaki hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde gördükleri ile şaşkına döndü.

Peruk takıp göbek ata ata soydu

11 Nisan 2018 13:49
Peruk takıp göbek ata ata soydu - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece saat 01.50 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı içerisinde bulunan pasajda meydana geldi. Pasaj içerisinde eline aldığı karo taşıyla çeyizci dükkanlarının camlarını kırıp içeriye giren hırsız, girdiği bir dükkandan peruk alarak başına taktı. Hırsız bir başka dükkanda ise güvenlik kamerasına karşı göbek attı. Dükkanlarda bulunan laptop, televizyon ve bir miktar nakit parayı alan hırsız daha sonra pasajdan çıkarken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda bir iş yeri sahibinin sabah saat 05.00 sıralarında durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hemen polisi arayan iş yeri sahibi, diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. Dükkanlarına gelip güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar, karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızın başında perukla güvenlik kameralarına karşı göbek atması görenleri şaşırttı.

Pasajda iş yeri bulunan Feyyaz Karaköse, “Bu geçtiğimiz Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yaşanmış hırsızlık olayı. Pasajımıza giren hırsız 3-4 tane mağazayı soyuyor. İlk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor. Yine orada bir laptop çalıyor. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapıyor. Ortalama 3 saat kadar çarşı içerisinde kalıyor. Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri. O sebepten dolayı hırsızlığı tiye alaraktan yapıyor” dedi.

Hırsızlık olayının yaşandığı 4 iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan esnaf, hırsızın pasajdan çıkmadan büyük tuvaletini de ortalık yere yaptığını iddia etti.
 

Önder Aydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç