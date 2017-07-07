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Peruk ve saç takımı çalan hırsız travesti çıktı...

Bursa’da bir kadın kuaförüne giren travesti hırsız; çok sayıda peruk, saç takımı, saç perçemi ve elektronik eşya çaldı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık zanlısı, çok geçmeden Hırsızlık Bürosu dedektiflerince yakalandı.

Peruk ve saç takımı çalan hırsız travesti çıktı...

07 Temmuz 2017 11:03

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz günü Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi Değirmen sokakta meydana geldi.
Sokak üzerinde bulunan kadın kuaförüne taksiyle gelen hırsız, 40 adet saç perçemi, 30 adet saç takımı, 30 adet peruk, 10 bin adet uçlanmış saç ile çeşitli elektronik eşyaları çaldı. Toplam zararı 60 bin TL olan hırsızlık olayını ekipler çözmek için çalışma başlattı. Çalınan çeşitli malları satın alan D.G. ve F.T. isimli şahıslara ulaşan ekipler gözaltına aldı. Kadın peruklarına ve çeşitli saç malzemelerini bulan ekipler ürünlere el koydu. Çalıntı ürünleri satın alan kişiler, bunları 'Su’ takma adlı Ümit K.'dan temin ettiklerini söylediler. Bunun üzerine Hırsızlık Masası ekipleri daha önceden de kaydı olan 22 yaşındaki Ümit K.’yi gözaltına aldı. Hırsızlık olayının şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı malları satın alan iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ümit K.'nın perukları kullanmak ve satmak için çaldığı öğrenildi.  


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