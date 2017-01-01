Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Perulu sağ bek Bursaspor’a önerildi

Perulu sağ bek Bursaspor’a önerildi

Adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo, Bursaspor’a önerildi.


01 Ocak 2017 15:21

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Bursaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Önceki gün Özlüce Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, takımdan ayrılması düşünülen isimler ve transfer yapılması planlanan mevkilerle ilgili rapor sundu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor’a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru’nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor, peru


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara -3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç