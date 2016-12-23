Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına ve bu sabah adliyeye götürülen 7 HDP'li başkandan 3'ü tutuklandı.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Saruhan Oluç, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Nimet Sezgin’in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Elazığ’da terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlarından 7 yıla…