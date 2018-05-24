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PES 2019'un 7 yeni lisanslı ligi açıklandı! PES 2019 ligleri | PES 2019 çıktı mı?

Herkesin merakla beklediği PES 2019 ligleri açıklandı. Peki PES 2019 ligleri nelerdir? PES 2019 çıktı mı? İşte PES 2019 ile ilgili tüm detaylar...

PES 2019un 7 yeni lisanslı ligi açıklandı! PES 2019 ligleri | PES 2019 çıktı mı?

24 Mayıs 2018 10:23

Pro Evolution Soccer (PES)'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla PES 2019'un 7 yeni ligini kullanıcılarına duyurdu. PES 2019'da merakla beklenen yeni ligler nihayet açıklandı.

PES 2019, geçtiğimiz günlerde resmi lansman tarihini açıklamış ve 'gelecek haftalarda da' yeni liglerin ve stadyumların duyuralacağına dair söz vermişti. Herkesin merakla beklediği bilgiler nihayet geldi. Pek çok yeniliğin de gerekleştiği PES 2019'a gelecek yeni lisanslı ligler açıklandı. Gelecek yeni 7 lig ile birlikte pek çok yeni stadyumun da oyuna ekleneceği duyuruldu.

Belçika Jupiler Pro Lig, Danimarka Süper Ligi, Rusya Premier Ligi, Portekiz Süper Ligi, Arjantin Quilmes Clásica Süper Ligi ve İskoçya Premier Ligi eklenen 7 yeni lisanslı ligi oluşturuyor.

Oyunun kapağına baktığımızda Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'yu görüyoruz. Pek çok beceri ve özel yeteneğin de eklendiği oyun; 30 Ağustos'ta satışa çıkacak. Oyunun ön satış fiyatı ülkemizde PS4 için 179 TL, Xbox One için ise 152 TL olarak açıklandı.

Kaynak: WebTekno

 

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