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Pes artık! Dolandırıcılıkta son nokta

Bursa’da kimliği belirsiz kişiler yoğun bakımda yatan vali yardımcısının ismini kullanıp iş adamlarını dolandırmaya çalıştı.

Pes artık! Dolandırıcılıkta son nokta

11 Ekim 2016 23:57

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz dolandırıcılar bir süredir Bursa’daki bir hastanenin yoğun bakim servisinde tedavi gören vali yardımcısı Cemal Polat’ın ismini kullanarak çok sayıda iş adamını arayıp yardım istedi. Bazı işadamlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Valiliği konuyla ilgili açiklama yapip şahıslarin yakalanması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde araştırma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı şahıslar tarafından ilimizde bazı firma ve işadamlarımızdan nakdi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Konu ile ilgili Valiliğimizin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı gibi adı geçenlerin yakalanması konusunda gerekli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve konuyla alakalı tüm ilgililerin; Kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yapılan yardım talebi ve söylemlere asla itibar etmemeleri, Herhangi bir kişi ya da bir hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, İlgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Etiketler: dolandırıcı


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