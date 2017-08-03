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Pes artık: Prefabrik evi çaldılar !

Bursa’da hırsızlar ’bu kadarına da pes' dedirtti. Kiraladıkları vinç ile prefabrik evi alıp götürdüler.

Pes artık: Prefabrik evi çaldılar !
Pes artık: Prefabrik evi çaldılar ! - Web TV

03 Ağustos 2017 16:31

Bursa’dan otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç.’nin son olarak çaldıkları prefabrik ev ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, 10 yakın hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, kiraladıkları vinçle Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir prefabrik evi vince yükledi. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameraları inceleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, 2 şüphelinin aynı sistemle Nilüfer İlçesi’nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını güvenlik kameralarından fark etti. Polis ekipleri 2 şüpheliyi çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. 2 şüphelinin aynı yöntemle 10’a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

Hıdır A. ve Faruk Ç’nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise, özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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