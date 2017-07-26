Pes dedirten hırsızlık, arı kovanlarından balları çaldılar

Olay, Elazığ’ın Baskil ilçesi Korkmazlar mezrasında meydana geldi. 70 kovanla arıcılık yapan 3 çocuk babası Yüksel Korkmaz (45), arılarını kontrole gittiğinde bazı kovanların açıldığı fark etti. Ne olduğu anlamayan Korkmaz, daha detaylı baktığında yaklaşık 38 kovandan 180-200 civarında peteğin çalındığını anladı. Yaklaşık 40 bin TL değerinde 650 kilogram balı çalınan Korkmaz, şoku atlattıktan sonra durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Pazar günü arılarına bakmak amaçlı mezraya geldiğini belirten Yüksel Korkmaz, “Arılarımın üstünün açıldığını fark ettim. Birkaç kovana baktım balların içinde olmadığını gördüm jandarmayı aradım olay yeri inceleme geldi. Daha sonra Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirdim” dedi.

Yaklaşık 38 kovanının açıldığını vurgulayan Korkmaz, “180-200 çıta balın kaybolduğunu fark ettim. Bu da 600-650 kilogramdır. 650 kilo bal da 40 bin lira civarındadır. Ben mağdurum. Mağduriyetimi ilçe jandarmaya emniyete bildirdim sağ olsun emniyet güçlerimiz bu konuda çok hassas davrandılar" diye konuştu.

Bir yıllık emeğinin hırsızlar tarafından çalındığını anımsatan Korkmaz, "Çalanları Allah’a havale ediyorum, Rabb'ime sığınıyorum. Balları götürenlerin gelip de bana söylemeleri halinde ben bu dilekçe ve davadan vazgeçeceğim. Söylemedikleri müddetçe bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben bunlara emek hırsızı diyorum. Bir yıllık emeğimi, çocuklarımın rızkını çaldılar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Çalınan ballarının bulunması halinde, kendi maddi durumunun çok iyi olmamasına rağmen, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyuran Korkmaz, çalan kişinin arıcılık konusunda uzman olduğunu, bunu da yarım ve arıların sırlamadığı balları almadığından anlaşıldığını kaydetti.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu