Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonun dördüncü gününde Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde başlattığı operasyon kapsamında 3 köyü DAEŞ’ten temizledi. İlerleme kaydeden Peşmerge güçleri Naveran Cephesi’nde Naveran ve Barime köyleri ile Musul Barajı’nda Batne köyünün kontrolünü ele geçirdi. DAEŞ’ten alınan bölgelere Irak Kürt Bölgesel Yönetimin bayrağı çekildi.

Öte yandan, Başika Cephesi’nde bombalı araçlarla saldırıya geçen DAEŞ’in etkisiz hale getirildiği kaydedildi.