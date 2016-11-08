Peşmerge güçleri dün sabah saatlerinde Musul’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başika kasabasını ele geçirmek için operasyon başlatmış, ilerleyen saatlerde de kasabanın genelinde kontrolü sağladıkları bildirilmişti. Kasabaya üç koldan ilerleme kaydeden Peşmerge güçlerinin, Başika kasabasını terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği bildirildi. Peşmerge güçlerinden Cabbar Yaver, kasabasın tamamen kontrol altına alındığını ifade ederek, "Güçlerimiz, mayınları ve kasabayı temizliyor. Sabah saatlerinde, kasabadaki evlerde saklanan bir grup DEAŞ militanı vardı ve 13 militan öldürüldü" dedi.

Musul’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başika kasabası 2014 yılında DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Musul operasyonu 17 Ekim’de başlatılmış, Irak ordusu operasyon kapsamında kentin kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde büyük ilerleme kaydetmişti.