ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Başika’daki DEAŞ hedeflerini bombalarken DEAŞ militanları da savaş uçaklarının bombardımanından kaçmak için araba lastikleri yakıyor. Operasyon kapsamında Başika yakınlarında 11 DEAŞ militanı öldürüldü. Peşmerge güçleri DEAŞ militanlarının intihar saldırılarına maruz kalsa da Peşmerge’nin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.

Peşmerge Güçleri, çoğunlukla Hristiyan ve Ezidi Kürtler'in yaşadığı Başika’yı 23 Ekim'de kuşatma altına almıştı.