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Peşmerge Başika’ya operasyon başlattı

Peşmerge Güçleri bugün sabah saatlerinde Musul'a 20 kilometre mesafede bulunan Başika kasabasına girmek için harekete geçti.

Peşmerge Başikaya operasyon başlattı

07 Kasım 2016 12:11
Peşmerge Başika’ya operasyon başlattı - Tıkla İzle

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Başika’daki DEAŞ hedeflerini bombalarken DEAŞ militanları da savaş uçaklarının bombardımanından kaçmak için araba lastikleri yakıyor. Operasyon kapsamında Başika yakınlarında 11 DEAŞ militanı öldürüldü. Peşmerge güçleri DEAŞ militanlarının intihar saldırılarına maruz kalsa da Peşmerge’nin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.
Peşmerge Güçleri, çoğunlukla Hristiyan ve Ezidi Kürtler'in yaşadığı Başika’yı 23 Ekim'de kuşatma altına almıştı. 

Etiketler: Başika, operasyon, Peşmerge


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