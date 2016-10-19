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Peşmerge cephesinde sıcak anlar

Musul operasyonunun 3. gününde Peşmerge güçlerinin ele geçirdiği Şaguli yakınlarındaki cephede sıcak anlar yaşandı. DAEŞ ile mesafenin 500 metreye kadar düştüğü bölgede sık sık silahlar ateşleniyor.

Peşmerge cephesinde sıcak anlar

19 Ekim 2016 15:18
Peşmerge cephesinde sıcak anlar - Tıkla İzle

Musul operasyonunda doğudan ilerleyen Peşmerge güçleri ile DAEŞ militanları arasındaki mesafe 500 metreye kadar düştü. Musul’a yaklaşık 10 km mesafede bulunan Şagoli bölgesinde kontrolü sağlayan Peşmerge birlikleri yeni operasyon ve olası intihar saldırılarına karşı iş makineleri ile mevziler hazırladı. Ancak Peşmerge birliklerine oldukça yakın mesafede duran DAEŞ militanları sık sık taciz atışları yapıyor. Peşmerge askerleri ise taciz atışlarına misliyle karşılık veriyor. Doğu hattında kendileri için belirlenen en son noktaya kadar hakimiyeti sağlayan Peşmerge birlikleri, şimdi yeni operasyon için talimat beklerken bir yandan hazırlıklarını yapıyor.

İsmail Coşkun-Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Peşmerge


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