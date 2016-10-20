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Peşmerge, DAEŞ’i 4 koldan vuruyor

Musul operasyonunun dördüncü gününde, Peşmerge güçleri Musul çevresinde terör örgütü DAEŞ’i 4 koldan vurmaya başladı.

Peşmerge, DAEŞi 4 koldan vuruyor

20 Ekim 2016 09:56
Peşmerge, DAEŞ’i 4 Koldan Vuruyor - Tıkla İzle

Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonun dördüncü gününde Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Peşmerge güçleri Musul çevresinde terör örgütü DAEŞ’i 4 koldan vurmaya başladı. Musul’un Tilskof, Naveran ve Başika cephelerinde harekete geçen Peşmerge güçleri, Tılskof Cephesi’nde örgüt hedeflerini, tank, top ve havan atışlarıyla vuruyor. Sabah saatlerinde başlayan top atışı ve bombardıman 2 saat sürerken, koalisyona ait uçaklar da operasyona havadan destek verdi.

Peşmerge güçleri Başika bölgesinde de terör örgütü DAEŞ’e karşı harekete geçmek üzere hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi. Naveran Cephesi’nde de mevzilerin yıkılıp harekete geçildiği aktarıldı.
 

Etiketler: DAEŞ, Peşmerge


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