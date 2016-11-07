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Peşmerge güçleri Başika’nın kontrolünü sağladı

Peşmerge güçleri Musul’a 20 kilometre mesafedeki Başika kasabasının genelinde kontrolü sağladı.

Peşmerge güçleri Başikanın kontrolünü sağladı

07 Kasım 2016 16:17

Peşmerge komutanları yaptıkları açıklamalarda Başika’nın tümünde denetimin sağlandığını ancak başta tüneller olmak üzere gizli noktalarda saklanan DEAŞ’lilerin etkisiz hale getirilmesi için Peşmergenin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini verdi. ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının yoğun bombardımanın kasabanın kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu ifade edilirken ABD’ye ait bir F-16 ve bir F-18 tipi savaş uçağının operasyona destek verdiği öğrenildi. Kasabanın bazı noktalarında da zaman zaman silah sesleri de duyuluyor.
Saatler süren operasyonda çok sayıda DEAŞ militanı öldürülürken 3 örgüt üyesinin sağ yakalandığı, tünellerden çıkan 5 canlı bombadan 3’ünün üzerlerindeki bombayı patlattığı ancak Peşmergenin zarar görmediği kaydedildi.
DEAŞ’in saldırısından önce 140 bin nüfusu olan Başika’da şu an DEAŞ militanları haricinde kimsenin olmadığı, bölgedeki sivillerin daha önce evlerini terk ettiği belirtildi. Musul’un 20 kilometre kuzeyinde yer alan Başika’daki nüfusu Ezidi, Şebek ve Müslüman Kürtler ile az sayıdaki Araplar oluşturuyordu.

Mehmet Masum Er 

 


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