Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Kerkük’ün Sesi Gazetesi’nin ulaştığı fotoğrafları yayınladı.

21 Ekim tarihinde PKK militanlarının Irak’ta Türkmen kenti Kerkük’e girmesinin ardından TKÜUGD, Kerkük’ün Sesi Gazetesi’nin yayınladığı Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ile PKK'lı militanların birlikte hareket ettiğini gösteren fotoğrafları yayınladı.

Fotoğrafların Kerkük'ün güneyindeki sanayi bölgesi yakınlarındaki Vasiti ve Arafa semtlerinde çekildiği bildirildi.

TKÜUGD Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Irak’ta Kerkük'ü ve bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmak için Türkmen bölgelerini bilinçli olarak hedef alan PKK, DEAŞ’la mücadele için bölgeye verilen silahları ele geçirmektedir. Terör örgütü yine Irak ordusunun ve Peşmergenin envanterinde bulunan birçok silahı militanlarına vermektedir. PKK hala Kerkük’tedir. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ile birlikte yol kontrolleri yapmaktadır’’ dedi.

Yavuzaslan, ’’Irak’ta artık Kandil bölgesi ve Sincar dışında örgüt Kerkük'te yapılanmaktadır. Bugün Kerkük merkez ve çevresinde Peşmergenin izin vermesiyle PKK militanları silahlı dolaşmaktadılar. Havice bölgesindeki DEAŞ’a karşı Peşmerge birliklerinin operasyonlarında PKK’lı militanlar da vardır. En son 21 Ekim tarihinde DEAŞ Kerkük’ün merkezine saldırınca hem kent içinde bulunan PKK hücreleri hem de dışarıdan gelen militanlar faaliyete geçti. Yaşanan olaylar sonucunda Kerkük’ün KYP’li Valisi örgüt üyelerine karşı hiçbir karşı yaptırım uygulamamıştır.’’ dedi.