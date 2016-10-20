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Peşmerge’den Başika hamlesi

Musul operasyonun dördüncü gününde ilerleyişini sürdüren Peşmerge güçleri, Musul’un Başika kasabasını DAEŞ’ten geri almak için harekete geçti.

Peşmergeden Başika hamlesi

20 Ekim 2016 12:52

Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonun dördüncü gününde Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Peşmerge güçleri, terör örgütü DAEŞ’in elinde bulunan Musul’un Başika kasabasını ele geçirmek üzere harekete geçti. Peşmerge güçleri, DAEŞ’in yoğun saldırılarına karşın ilerleyişini sürdürüyor. Peşmerge güçleri, ilerleyişi sırasında DAEŞ mevzilerini de füzelerle vuruyor. Peşmerge, bu sabah 4 koldan başlattığı operasyonda kollardan biri olan Başika cephesinde ulaştığı en uç noktada kontrol noktası oluşturdu. Başika’nın yakın köylerinde devam eden çatışmalarda yaralananlar ise Peşmergenin kurduğu kontrol noktasından geçirilerek hastanelere taşındı.
Peşmerge güçlerinin, Başika kasabasından DAEŞ’i temizledikten sonra Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Tılkef ilçesini kurtarmak için operasyon başlatması bekleniyor.
 

Etiketler: musul, Peşmerge


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