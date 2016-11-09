Peşmerge güçleri Pazartesi sabah saatlerinde Musul’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başika kasabasını ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Peşmerge güçlerinin, dün de kasabayı tamamen terör örgütü DEAŞ’tan temizlemesinin ardından kasaba bugün ilk keza görüntülendi. Kasabada Peşmerge güçlerine ait zırhlı araçlar ve bölgede bulunan Peşmerge güçleri dikkat çekti. Diğer araçlar Peşmerge güçlerinin kontrol noktasından geçerek kasabaya giriş çıkış yapıyor.

Musul’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başika kasabası 2014 yılında DEAŞ’ın kontrolüne geçmişti. Musul operasyonu 17 Ekim’de başlatılmış, Irak ordusu operasyon kapsamında kentin kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde büyük ilerleme kaydetmişti.

