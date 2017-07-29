Pet shopları kıskandıran hayvan dostu barınak

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sahiplenilmesine öncülük yaparken, aynı zamanda sağlıkları konusunda personeli ile birlikte her türlü hizmeti sağlamayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezine getirilen sahipsiz hayvanlar, burada bakımları gerçekleştirilip kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilmek üzere barınakta bekletiliyor. 2016 yılında yaklaşık bin 200 hayvan sahiplendiren belediye, bu yılın ilk 6 ayında ise geçen seneki rakamların yüzde 10 üzerine çıktı. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü tarafından ilk kez düzenlenen Umut Ödüllerinde de 'Hayvan Sahiplendirme' dalında Türkiye birincisi seçilmişti.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, sıcak havalara rağmen çalışmaların son hızla sürdüğünü ifade ederek, "Veteriner hekimlerimiz ve diğer personellerimiz özellikle sokak hayvanları konusundaki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor ve her zamanki gibi köpek toplama, kedi toplama, yaralı ve diğer konudaki şikayetleri değerlendiriyoruz. Özellikle buraya gelen hayvanların sağlık taramasını, aşısını, kısırlaştırma ve en önemlisi sahiplendirme konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Mahallenizdeki hayvanlara özellikle de bu yaz günlerinde yemek ve su bakımından sahip çıkarsanız, o bölgeye sahiplendirirseniz hem bir hayvan sevmiş olursunuz, hem bir hayvan sahiplendirmiş olursunuz hem de o mahalleye dışarıdan gelen köpek giremez. Bu bakımdan çok önemli. Alacağımız her hayvan yerine mutlaka bir hayvan dolduracaktır" dedi.

"Sahiplendirme konusunda geçen senenin yüzde 10 üzerine çıktık"

Hayvan sahiplenecek olan vatandaşların büyük bir sorumluluk altına girdiğini ve bunun bilincinde olması gerektiğini belirten Veteriner İşleri Müdürü Selek, "Geçen sene ile mukayese edersek 2016 yılında bin 400 kedi ve köpek kısırlaştırmışız. Yaklaşık bin 200 de hayvan sahiplendirmişiz. Şu anda ilk 6 aylıkta geçen seneki rakamları yüzde 5, yüzde 10 geçmiş durumdayız. Diğer toplama aşılama parazit tedavisi ve diğer konularda da yine rakamlar geçmiş yıllara oranla yüzde 5, yüzde 10 devam etmekte ve sokak hayvanları popülasyonunun özellikle aza inmesi için bizim çalışmalarımızdan en önemlisi kısırlaştırma ve sahiplenmedir. Sahiplendirme konusunda özellikle sahiplenecek vatandaş bunun sorumluluğunu iyi bilmesi lazım. Hasta olabileceğini, ölebileceğini ve diğer zor şartlarda bakabileceğini bilmesi lazım. Çünkü hayvan bakmak yılın 365 gün 6 saatini kapsar. Kesinlikle boş bırakmaya gelmez. Süreklilik isteyen bir şey. Onun için hayvan sahiplenirken onun sorumluluğunu iyi almak gerekiyor. Evden birisiymiş gibi, evladıymış gibi görmesi gerekiyor. Artık onu ölesiye kadar bakması gerekiyor. Bu da ortalama sokak hayvanları ev şartlarında iyi bir ortamda bakılırsa en az 15 sene ömrü olur" şeklinde konuştu.

"İlerde çocukların insan, doğa ve çevre sevgisi daha perçinlenmiş olur"

Ebeveynlerin gözetimi altında çocukların hayvan sahiplenmesinin çok faydalı olacağını aktaran Selek, "İlerde çocukların insan, doğa ve çevre sevgisi daha perçinlenmiş olur. İlerdeki duygu ve düşünceleri de ona göre gelişmiş olur. Hem sosyal olur hem yine kendisi dışındaki varlıkların var olduğunu, onlarında hasta olabileceğini, yemek yiyebileceğini, ölebileceğini öğrenmiş olur. Ayrıca en büyük şey de sorumluluk almış olur, sorumluluk duygusu gelişmiş olur. Onun için biz bu konuda sahiplendirmeyi çok önemsiyoruz. Onun içinde vatandaşlarımıza her türlü yardımı iletişimi kurmaya çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Buradaki hayvanların sevgiye daha çok ihtiyaçları var"

Tepebaşı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğünde staj gören ve bu sırada bir kedi sahiplenen veteriner adayı Ummuhan Deniz ise, barınaktaki hayvanların daha çok sevgiye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Deniz, "Gittim baktım tam istediğim gibi sakin bir kedi. Biraz görüntüsü de hoşuma gitti. Götürmek istiyorum onu da. Kedi almak yerine sahiplenmek çok daha güzel. Çünkü buradaki hayvanların daha çok ihtiyaçları var, sevgiye muhtaçlar. O şekilde düşündüğüm için bende buradan sahiplenmek istedim" ifadelerini kullandı.