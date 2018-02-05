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Pet şişe hırsızlara anahtar olabilir

Ordu’da çilingirlik yapan Kaya Işıklı, profesyonel hırsızların olduğuna dikkat çekerek, kilitli olmayan kapıların ‘pet’ şişe ile dahi açılabileceğini söyledi.

Pet şişe hırsızlara anahtar olabilir

05 Şubat 2018 17:54

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 35 yıldır çilingirlik yapan Kaya Işıklı, hırsızlığa karşı alınabilinecek önlemler hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kısa süreliğine dahi olsa, evden çıkarken kapıların kesinlikle kilitlenmesi gerektiğini aktaran Işıklı, “Kapıları kilitlediğimiz zaman hırsı açısından biraz daha caydırıcı olmuş oluyoruz. Genelde evlerde oturanlar kapıyı çekip öyle gidiyorlar. Bu şekilde de kapıyı sadece küçük bir dil tutuyor. Bu dil, pet şişenin şeffaf plastiği, kredi kartı ve kimlik kartı gibi cisimlerle çabucak açılabiliyor. Ama kapı alttan ve üstten çift taraflı kilitlenirse daha caydırıcı olur, basit bir şekilde açılmaz. Hırsız, kapıyı açmak için gelmişse ve uğraşırsa en azından ses çıkacağı için kapıyla uğraşmaktan vazgeçer” dedi.

“Çilingir gibi profesyonel hırsızlar var”

Profesyonel hırsızlar olduğunu ve kapıları zorlanmadan açtıklarına dikkat çeken Işıklı, her çelik kapının güvenli olmadığından da bahsederek, ”Bazen gittiğimiz hırsızlık olaylarında profesyonelce açılmış kapılar ile denk geliyoruz. Bu durum, kapıların çelik görünümlü basit kapılar olmasından kaynaklanıyor. Her çelik kapı, kaliteli ve iyi anlamına gelmiyor. Piyasada çok kaliteli ve hırsız tarafından açılması imkansız olan kapılar var, vatandaşların bu ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarılar

Kapı kilitleme konusunda vatandaşlara uyarılarda da bulunan Çilingir Kaya Işıklı, şu ifadelere yer verdi:
“Kapı kilitleri, her ne kadar kilitleniyorsa, kapanma tur oranı ne kadar ise o kadar kilitlememiz gerekiyor. Çalışanlar sabah evden çıkarken, anahtarıyla beraber kapıyı kilitlesinler, varsa üst kilitlerini de kapatsınlar. Zile basan kişileri görmeden kapıları kesinlikle açmasınlar. İl dışına tatile gidiliyorsa, bina içerisindeki komşularına da haber bıraksınlar.” 

Selim Kuşcu

Etiketler: hırsızlık, ordu, pet şişe

 

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