Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulu öğrencileri sokak hayvanlarına barınak inşası için 20 bin adetten fazla pet şişe topladı. Öğrenciler tarafından geliştirilen ‘Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar’ projesi kapsamında barınak inşası ve mama ünitesi temini için pet şişeler Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği tarafından özel olarak gönderilen kamyona yüklendi. Danışman öğretmen Yaşar Bozdemir projenin içeriği hakkında verdiği bilgide, “Yaşam Ortaklarımız Hayvanlar projesi kapsamında sokak hayvanlarını seçtik. Barınak ve mama ünitesi temini için yaklaşık 20 bin adet pet şişe topladık. Bu pet şişeleri de Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinden gelen arkadaşlara teslim ettik. Elde ettiğimiz gelirlerle ilçemize barınak ve mama ünitesi kazandırdık. Lapseki Belediye Başkanlığının da katkıları oldu” dedi.

Öğrenciler yaptıkları çalışmalar hakkında ortak açıklamada bulunarak, “Öncelikle konteyner yaptırdık ve her okula bunları dağıttık. Okullardan düzenli olarak bu pet şişeleri topladık. Bunun yanında lokanta ve kafeterya gibi insanların ortak kullanım alanlarından da faydalandık. Bu pet şişeleri biriktirdik ve barınak ve mama ünitesi kazandırmayı amaçladık" diye konuştular. Öğrenciler ayrıca hayvanların da yaşam hakkı olduğuna dikkat çekerek projenin başarıya ulaşmasıyla mutlu olduklarını ifade ettiler.

Mustafa Uçmaz

