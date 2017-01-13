TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Petek, "CHP’nin demokrasi anlayışı adına utanç vesilesi olan bu tutumdan dolayı milletvekillerinden ve milletimizden özür dilemesi beklerken, bir sonraki gün büyük bir pişkinlikle yaptıkları işgali Mecliste ’etkinlik’ olarak nitelendirmişlerdir. Bu tavırları ile CHP bir kez daha demokrasi sicili bozuk karnesine kötü bir sayfa daha eklemiştir. Bilinmelidir ki, Meclis kürsüsü Cumhuriyet Halk Partisi’nin veya herhangi bir siyasi partinin değil, milletin kürsüsüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Sonuna kadar ifade özgürlüğünü kullanan, demokrasiyi özümsemiş hiçkimse cebir ve şiddete başvurmamalıdır. CHP’nin yaptığı demokratik bir etkinlik değil, şiddeti Meclise sokmaktır" ifadelerini kullandı.

Petek, CHP’nin zorbalıkla, şiddetle ve gayrimeşru yöntemler kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerilimi artırdığını ve bu gerilimi millete yansıtmaya çalıştığını ileri sürerek "CHP zihniyeti yeni anayasa sürecini şiddet ve provokasyonlara engellemek istemektedir. Kendilerinin istememesi durumunda Mecliste hiçbir yasa değişikliğinin yapılmayacağı anlayışı ise demokrasi dışı bir tutum sergilemektedir. CHP zihniyetinin amacı milleti sandıkta kendilerini veremediği yetkiyi, Mecliste cebir ve şiddet kullanarak elde etmeye çalışmaktadır. CHP’nin cebir ve şiddeti Meclise taşıması son derece tehlikeli ve ürkütücüdür. Demokratik temsil gücü yetmeyince şiddete başvuran CHP zihniyetine milletimiz zamanı gelince gereken cevabı verecektir" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)