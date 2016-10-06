TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Petek, muhalefetin Darbe Araştırma Komisyonu Başkanlık Divanı’na yönelik eleştirilerine yönelik soru üzerine muhalefet milletvekillerinin Başkanlık Divanı’na yönelik olarak taleplerinin olduğunu kaydetti. Petek, “Başkan olarak önüme iki teklif geldi. Bizim partimizden gelen tekliftir. Burada başkan, başkanvekili, sözü ve katip tamamı AK Pparti’den oluşan liste, diğer teklif Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelen teklif, orada da karma teklif gelmedi. Tamamı Cumhuriyet Halk Partisi’nden oluşan Başkanlık Divanı teklifi geldi. Her ikisini de okuttum. En son oylama yaptık ve AK Parti listesi olarak seçim sonuçlandı. Burada temenniler konusunda görüşlerine saygı duyuyorum. Ama karma öneride bulunmadılar” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da demokrasi için bir duruş sergilendiğini ifade eden Petek, “Başkanlık Divanı’nın tamamının AK Parti’den olması komisyonun demokratik biçimde oluşması ile alakalı. Geçmişte de komisyonlara teklifler sunulmuş ama sonunda verilen teklif oylama ile sonuçlanmış. Orada biz 9 üyeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına 5 oy çıktı. Burada savunduğumuz demokrasiye uyacaksak, demokratik yönden eleştirilecek konu yok. Nezaketen olabilir miydi? Bu mümkündü. Bu sağlanamadı. AK Parti’yi çoğunluğu elinde bulunduran suçlamak yerine, eleştirisel bakacaksak, Cumhuriyet Halk Partisi listesinde hiçbir AK Partili yer almadı’ şeklinde konuştu.

Başkanlık yetkilerine ilişkin soruya ise Petek şöyle cevap verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında araştırma komisyonları bir sekreteryası, uzmanları var. O sekiz maddelik seçimden sonra acilen gündeme alınması gereken kararlar gündeme geldi. AK Parti olarak bizim veya geçici başkan olarak bir tek müdahalem söz konusu değil. Bugüne kadar araştırma komisyonları 8 maddelik ilkeler ne ise, aynısı gündeme geldi, üzerinde konuşuldu, oylandı ve kabul edildi. Bugün gündeme getirilen 5. maddede tüm yetkiler başkana verildi iddiası doğru değil. Orada komisyon gündemine hakimdir. Bütün komisyon üyeleri davet edilecek uzmanların çağrılması, hangi kurumdan yazılı neler sorulacak, Ankara dışında nerelerde, hangi çalışmalar yapalım konusunda bütün komisyon üyelerimizin teklif verme hak ve yetkileri aynen devam etmektedir. Sadece yazışmaların, davet işlerinin yapılması hakkında Başkanlık Divanı’na verilmiştir. Verilen yetki Anayasa’ya, İçtüzüğe bugüne kadar yapılmış teamülle uygun bir yetkidir. ‘Komisyon Başkanı tüm yetkileri aldı, komisyon ölü doğdu’ gibi bir takım eleştiriler yapmaya gerekçe gösteremezler."

Kendi hakkındaki iddialara da cevap veren Petek, şunları ifade etti:

“Fettullah Gülen cemaat olarak anıldığı dönemler dahil hiçbir safhasında bugün Fettullahçı Terör Örgütü dediğimiz yapıyla hiçbir döneminde bağım veya bağlantım yoktur. 2007’de başlayan Ergenekon ve daha sonra başlayan Balyoz davası işlerinde ben emekli başsavcıyım. Bu davaları başlangıçta Türk demokrasisinin vesayetten kurtarılması olarak görenlerdenim. AK Parti vesayete karşı yürütülen çalışmaları destekliyordu. Dolayısıyla bu davalarda televizyonlarda yaptığım konuşmalar, verdiğim beyanlar o davalarla ilgilidir. Bugün şu anda aleyhime kullanılan 2008 yılındaki bir açıklama. Dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Fettullah Gülen’in Nuh Mete Yüksel tarafından hakkında yapılan soruşturma sonunda beraat etmiş, Ceza Genel Kurulu da bunu onaylamış. ‘Siz ekmekli başsavcısınız, ne dersiniz’. ‘Bizim ceza hukukumuzda Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı onaylamışsa, o son sözdür. Bundan sonra aynı eylem, söylemlerden dolayı o kişi hakkında dava açılamaz’ diyorum. On yıl önceki, o günün şartlarında bir hukuk kuralını söylememden dolayı Fettullah Gülen yargılanamaz denirse, bunu söyleyen gazetecinin objektif olmadan, karalama için söylediğini ifade ederim.”

Maddi delilleriyle ortaya koyana kadar araştırma yapmalarının görevleri olduğunu belirten Petek, “Bizim araştırmalar sonucunda, yaptığımız tespitler ışığında analizler yapılacak, sonucunda komisyon olarak bizim de önerilerimiz olacak. Fevkalade tarihi bir görev üstlendiğimizi düşünüyorum. Darbe Araştırma Komisyonu olarak FETÖ’nün ipliğini pazara çıkaracak çalışmaları yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Ergenekon ve Balyoz davalarının kumpas olduğuna ilişkin soruya ise Petek, Selimiye Kışlası’nda katip bir kadının 16 yıl ceza almasından sonra Ergenekon ve Balyoz davalarına yazılı ve sözlü eleştirilerinin olduğunu aktardı. Petek, “Siz bu davaların hepsini çok sayıda kişiyi aynı çuvala atmakla davaları içinden çıkılmaz hale getirdiniz, hem de gerçek suçlularla dava ile ilgili olmayan kişileri de yargılamak suretiyle sulandırıyorsunuz eleştirilerini yapmışımdır” ifadelerini kullandı.