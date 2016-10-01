Enka Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 21-21 eşitlik ile tamamlayan konuk ekip Akhisar Belediye, 2. çeyreğin sonlarında oyun üstünlüğünü alarak 39-42 önde soyunma odasına gitti. Üçüncü periyotta maça hızlı başlayan Akhisar Belediye 58 -61 periyottu önde kapattı. 4. periyotta ev sahibi takım Petkim Spor mücadeleyi elden bırakmayıp maçı 83-78 kazanarak sezonun ilk maçın da galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ergin Sarı xx, Sertan Kırklar xx
Petkim Spor: Murat Kaya xx 12, Terrance Campbell xxx 24, Sercan Ergin xx 12, Polat Kaya xx 16, Alexander xx 8, Burak Erol x 4, Gökhan Karabıyık xx 7, Önder Külçebaş x, Melih Yıldız x, Ali Ulaş Peker x
Başantrenör: Burak Gören
Akhisar Belediye Smith xxx 20, Goldwire xxx 19, Reha Öz xxx 15, Serhat Uğur xx 11, Cenk Şekeroğlu xxx 8, Sercan Topçu x 3, Mehmet Emre Boztepe x 2, Emre özpolat x, Murat Can eser x
Başantrenör: Okan Çevik
1. Periyot: 21-21
Devre: 39-42 (Akhisar Belediye lehine)
3. Periyot: 58-61 (Akhisar Belediye lehine)
Nimet Ergün