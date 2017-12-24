Diğer
Kategoriler

Petkim spor başantrenörü Okan Çevik oldu

Aziz Bekir 'in ayrılmasıyla boşalan Petkim spor başantrenörü Okan Çevik getirildi.

Petkim spor başantrenörü Okan Çevik oldu

24 Aralık 2017 03:07

Türkiye Basketbo Ligi 15. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyesini 76-77 yenen Petkimspor’da Başantrenör Aziz Bekir maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, takımdan ayrıldığını açıklamasından sonra alınan bilgiye göre, Petkim Spor Aziz Bekir'in yerine Okan Çevik ile anlaşma sağlandığı ve Pazartesi günü Başantrenör Çevik Aliağa'ya geleceği ve görevine başlayacağı öğrenildi.

Bu sezon İzmir temsilcisi Petkim spor , Mete Babaoğlu ile başlamış ,Okan Çevik'le birlikte ilk yarı bitmeden üç Başantrenörle çalışmış olacak.

Okan Çevik ; Yıldırımspor, Tofaş, Konya Kombassan, Karagücü, Oyak Renault, Darüşşafaka, Tekel, TTNET Beykoz, Karşıyaka, TED Ankara Koleji, Sakarya Büyükşehir , Sinpaş Denizli Basket ,Ataşehir Yıldızları Spor Okulları ve alt yapı takımlarında basketbol direktörlüğü yapan Çevik , 2009 yılında Galatasaray Bayan Basketbol Takımı'yla FIBA EUROCUP'ta şampiyonluk yaşamıştır. 2009-2010 sezonunda Galatasaray Cafe Crown Erkek Basbekbol Takım'ında antrenörlük yapmaya başlamıştır.Cemal Nalga skandalının ardından yönetim kurulu tarafından görevinden alınmıştır. Skandaldan dolayı TBF Okan Çevik'e 2 yıl men cezası vermişdi.

Etiketler: Okan Çevik, Petkimspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç