Petkimspor'un yeni baş antrenörü Aziz Bekir oldu

Türkiye Basketbol 1.Lig takımlarından biri olan Petkimspor'un baş antrenörü Mete Babaoğlu kısa bir süre önce istifa etti. Babaoğlu'nun yerine yeni bir Başantrenör arayışına giren Petkimspor yetkilileri, Aziz Bekir ile anlaştı. Asıl adı Adis Beciragic olan 1969 Saraybosna doğumlu Aziz Bekir, savaş sonrası Basketbol kariyeri boyunca Türkiye’de PTT (Türk Telekom) ve Ülkerspor formaları giydi. Bekir, antrenörlük kariyerinde ise milli takım yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra çok sayıda kulüp çalıştırdı. Bekir son olarak önceki sezon Konyaspor ile çalıştı.

6 maçtır kazanamayan Petkimspor 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

Nimet Ergün