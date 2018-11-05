İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum”

"Petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yaptırımlarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Trump, “Petrol konusu çok ilginç. Yaptırımlarımız şimdiye kadar uygulanan en sert yaptırımlar. Ancak petrol konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyoruz. Çünkü dünyadaki petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum. Bunun İran'la hiçbir ilgisi yok. İran petrolünü hemen sıfıra indirebilirim ama piyasada şok etkisi oluşturabilir” dedi. 

ABD, bugün nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü yeniden uygulamaya koydu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.