ABD Başkanı Donald Trump, İran yaptırımlarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Trump, “Petrol konusu çok ilginç. Yaptırımlarımız şimdiye kadar uygulanan en sert yaptırımlar. Ancak petrol konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyoruz. Çünkü dünyadaki petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum. Bunun İran'la hiçbir ilgisi yok. İran petrolünü hemen sıfıra indirebilirim ama piyasada şok etkisi oluşturabilir” dedi.

ABD, bugün nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü yeniden uygulamaya koydu.