Petrol-İş sendikası üye çalışanlar Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak önce basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yapan sendika üyeleri daha sonra, 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşyerine giden sendika üyeleri çalıştıkları yerde iş yapmadı.

Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, Türkiye Petrollerini zayıflatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan Türkiye Petrollerinde yeniden yapılanma adı altında sinsi bir plan işletilmektedir. 1954 yılından bu yana kamu yararı ve ülke ekonomisi için son derece stratejik bir faaliyet yürüten Türkiye Petrolleri, parçalanıp bölünerek zayıflatılmak istenmektedir.

Geçmişte özelleştirme uygulamalarıyla entegre yapısı dağıtılan Türkiye Petrolleri'nde, şimdi Bütünsel Dönüşüm Programı adı altında büyük bir tasfiye operasyonu tezgahlanmaktadır. Türkiye Petrolleri bünyesinde yapılan servis faaliyetleri kurum dışında ve proje bazlı olarak gördürülecektir. Sondaj, kuyu tamamlama, jeofizik operasyonlar, gibi faaliyetlerin TPIC'e devredilmesi öngörülmektedir. Üstelik bu sinsi operasyonda, sadece yürütülen faaliyetler değil istihdam da kurum dışına çıkarılacaktır. Gerçekleştirilmek istenen büyük bir tasfiye operasyonudur” dedi.

Bu yapı değişikliği karşısında duracaklarını dile getiren Tırpan, “Türkiye Petrolleri, daha da küçültülecek ve sadece arama-üretim yapan bir şirket haline getirilecektir. Tasfiye edilen faaliyetlerin devredileceği TPIC bir kamu kuruluşu değildir. Jersey/Kanal Adaları'nda kurulmuş, hukuki açıdan özel şirket statüsünde proje bazlı çalışan bir firmadır. Bu tasfiye operasyonuyla, devredilen faaliyetlerin sürekliliği tamamen özel bir şirketin çıkarlarına bağlı olacak, buraya devredilen istihdamın ise kamu istihdamı güvencesi kalmayacaktır. Bırakın kamu güvencesini, istihdam güvencesi dahi olmayacaktır. TPIC, proje bazlı ve sezonluk çalıştığı için, istihdamı da süreklilik arz etmeyecektir. Dolayısıyla, gerçekleştirilmek istenen aynı zamanda, büyük bir güvencesizleştirme ve taşeronlaştırma operasyonudur.

3 bini aşkın petrol işçisi 24 saatlik iş bırakma eylemiyle, TP yönetimine bu yanlıştan dönülmesi için bir uyarı daha yapmaktadır. Hiç kimse, Türkiye Petrolleri işçisinden özelleştirme politikalarına sessiz kalmasını bekleyemez.

Petrol-İş Sendikası ve TP işçisi, Türkiye Petrolleri'nin zayıflatılmasına izin vermeyecek, petrolümüze ve TP'ye sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslantaş