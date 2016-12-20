Kocaeli'nn Derince ilçesinde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden, Kocaeli Körfezine yaklaşık 500 litre baz yağ sızdı. Sızıntıyı ilk önce çalışanlar fark etti. Sızıntı hemen durdurulurken, tesis çalışanları denizi temizlemek için harekete geçti. Ekiplerin çalışması sürerken petrol şirketinden açıklama geldi. Olayın taşmadan kaynaklı döküntü olduğunu ifade eden şirket yetkilileri; çevreye zarar vermemesi için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Derince’de bulunan madeni yağ tesisimizde bir tanka baz yağı transferi yapıldığı esnada taşma nedeniyle baz yağı döküntüsü meydana gelmiştir. Olaya, konunun uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Taşmadan kaynaklı döküntünün çevreye herhangi bir zarar vermemesi için tüm ekiplerimiz tarafından yoğun çaba sarf edilmektedir" denildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı havadan tespit çalışması gerçekleştirdi. Sızan yakıtın yaklaşık 500 litre olduğu öne sürüldü.