Diğer
Kategoriler

Petrol Ofisi'nden sızıntı açıklaması

Kocaeli'nde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden denize baz yağı sızmasının ardından şirket tarafından açıklama yapıldı.

Petrol Ofisinden sızıntı açıklaması

20 Aralık 2016 20:00

Kocaeli'nn Derince ilçesinde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden, Kocaeli Körfezine yaklaşık 500 litre baz yağ sızdı. Sızıntıyı ilk önce çalışanlar fark etti. Sızıntı hemen durdurulurken, tesis çalışanları denizi temizlemek için harekete geçti. Ekiplerin çalışması sürerken petrol şirketinden açıklama geldi. Olayın taşmadan kaynaklı döküntü olduğunu ifade eden şirket yetkilileri; çevreye zarar vermemesi için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Derince’de bulunan madeni yağ tesisimizde bir tanka baz yağı transferi yapıldığı esnada taşma nedeniyle baz yağı döküntüsü meydana gelmiştir. Olaya, konunun uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Taşmadan kaynaklı döküntünün çevreye herhangi bir zarar vermemesi için tüm ekiplerimiz tarafından yoğun çaba sarf edilmektedir" denildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı havadan tespit çalışması gerçekleştirdi. Sızan yakıtın yaklaşık 500 litre olduğu öne sürüldü.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç