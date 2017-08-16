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Petrol piyasası kanununa uymayan istasyonlara ceza

Mersin'de jandarma ekiplerince petrol istasyonları ve LPG satışı yapılan işletmelerde yapılan denetimlerde, kanuna aykırı hareket eden işletmelere toplam 4 milyon 197 bin 463 lira para cezası uygulandı.

Petrol piyasası kanununa uymayan istasyonlara ceza

16 Ağustos 2017 18:44

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele ve terör örgütlerinin eylemlerini önlemek maksadı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında denetimlere ağırlık verildi.

Denetimler kapsamında, LPG otogaz istasyonları taşıt dolum belgesi bulunmayan pompa görevlisi tarafından otogaz satışı yapıldığı belirlenen 19 otogaz istasyonu ile tüplü LPG satış belgesi ve bayilik sözleşmesi bulunmadan mutfak tüpü satışı yaptığı tespit edilen 101 bakkal, market ve LPG bayisi hakkında toplam 4 milyon 197 bin 563 lira idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlenerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Açıklamada, doğaya, araçlara ve ülke ekonomisine olumsuz etkisi olan kaçak akaryakıtın yakalanması, vergi kaçakçılığı ve terör olayların önlenmesi için Mersin İl Jandarma Komutanlığınca mücadeleye yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği vurgulandı. 


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