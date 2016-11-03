Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Petrol Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Petrol Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

15 Mayıs 1989 tarih ve 89/14111 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Petrol Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.


03 Kasım 2016 11:42

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı üzerine alındı. Tüzükte, Petrol sicilinin ve kayıtların tutulmasına, düzeltilmesine, değiştirilmesine, terkinine ve petrol bölgeleri ve açık sahaların belirlenmesi ve ilanına ilişkin esaslarla petrol hakkı edinmek için yapılacak başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin neler olduğu, petrol sahalarının komşuluğu, biçimi, sınır noktalarının işaretlenmesi, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, belge, devir ve takyitle ilgili işlemlere itirazlara, artırma yoluyla işletme ruhsatnamesi verilmesine ve petrol hakkı sahibinin yükümlülüklerine, vergilendirmeye, ithal edilen iktisadi kıymetlere, petrol satışından doğan gelir ve transferlere, ithalat ve ihracaata ilişkin işlemlerle Petrol Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve esaslar gösteriliyordu. 

Etiketler: Petrol Tüzüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!