Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı üzerine alındı. Tüzükte, Petrol sicilinin ve kayıtların tutulmasına, düzeltilmesine, değiştirilmesine, terkinine ve petrol bölgeleri ve açık sahaların belirlenmesi ve ilanına ilişkin esaslarla petrol hakkı edinmek için yapılacak başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin neler olduğu, petrol sahalarının komşuluğu, biçimi, sınır noktalarının işaretlenmesi, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, belge, devir ve takyitle ilgili işlemlere itirazlara, artırma yoluyla işletme ruhsatnamesi verilmesine ve petrol hakkı sahibinin yükümlülüklerine, vergilendirmeye, ithal edilen iktisadi kıymetlere, petrol satışından doğan gelir ve transferlere, ithalat ve ihracaata ilişkin işlemlerle Petrol Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve esaslar gösteriliyordu.