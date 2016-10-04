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Petshoptan hırsızlık güvenlik kamerasında

Düzce’de bir petshop’tan yapılan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı. İki kişinin girdiği petshop’ta cep telefonunun köpek kulübesinden çalındığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Petshoptan hırsızlık güvenlik kamerasında

04 Ekim 2016 13:34
Petshoptan hırsızlık güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, Cedidiye Mahallesi’nde Ersin Dinçer’e ait petshop’ta meydana geldi. Petshopa giren iki kişi, evcil hayvan satışı yapan iş yeri çalışanına köpek alacaklarını söyledi. Şahıslar daha sonra diğer hayvanlara da bakmak için izin isteyerek dükkanı gezmeye başladı. Şahıslar dükkandaki diğer hayvanlara bakarken, iş yeri çalışanı da akvaryumlarla ilgilendi. Bu sırada şahıslardan biri satılan köpek kulübelerinden birisinin içinde bulunan cep telefonunu bir anda alarak cebine koydu. Cep telefonunu çaldıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi iş yeri çalışanı ile sohbet eden şahıslar daha sonra petshop’tan ayrıldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarını polise veren petshop sahibi Ersin Dinçer’in başvurusunun ardından şahısların kimliklerini belirleyen Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro amirliği ekipleri kısa sürede hırsızlığı yapan G.G ve Ç.U.D.’yi yakaladı.

"ARKADAŞIMIN DALGINLIĞINDAN YARARLANARAK TELEFONU ÇALDILAR"

Petshop sahibi Ersin Dinçer, "Arkadaşım benim yerime emanet olarak dükkana bakıyordu. Dükkana iki kişi gelmiş ve biri köpek almak istediğini söyleyerek oyalarken diğeri telefonu almış. Arkadaşımın bir anlık dalgınlığından yararlanarak telefonu çaldılar. Telefonun olmadığı bana söylendiği zaman güvenlik kamerasına baktım ve olayı çözdük. Hemen emniyete başvuru yaptık. Telefon hemen bulundu. Zanlılar kameraları fark edemedikleri için böylesi bir olaya cesaret ettiler diye düşünüyorum" dedi.

Olaydan sonra güvenlik kamera kayıtları ile emniyete başvuru yaptığını belirten dükkan sahibi, telefonunun kısa süre içerisinde bulunduğunu belirtti.

Ali Yıldız-Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce


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