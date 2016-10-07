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Peynir bidonlarından 13 kilo 300 gram toz esrar çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü görevlileri, 2 adet kargo gönderisinde yaptığı incelemede, peynir bidonlarının alt kısmına zulalanmış halde 13 kilo 300 gram toz esrar ele geçirdi.


07 Ekim 2016 13:18

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü görevlileri, gelen ihbarı değerlendirerek 2 adet şüpheli kargo gönderisini incelemeye aldı. Fatih ilçesine dün gelen 2 adet peynir bidonunda arama yapan polis ekipleri, peynirlerin alt kısmına zulalanmış halde toplam ağırlığı 13 kilo 300 gram olan yeşil renkli toz halinde esrar ele geçirdi. Operasyonda V.S. (51) isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. 

Tugay Saday

Etiketler: peynir bidonu


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