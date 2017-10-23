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Peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapımı tarifleri

Peynir kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan, protein ve kalsiyum deposu sağlık için çok faydalı olan temel gıdalardandır. Peki peynir nasıl yapılır? İşte evde peynir yapımı tarifleri...

Peynir nasıl yapılır? Evde peynir yapımı tarifleri

23 Ekim 2017 09:52

Peyniri hazır almak yerine evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu makalemizde beslenme uzmanı ve diyetisyenlerce tarifi verilen evde yağlı, az yağlı beyaz peynir, kaşar peynir, lor peyniri, süzme peynir ve peynir suyu yapımı tariflerine yer verdik.

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Etiketler: peynir, peynir yapımı

 

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