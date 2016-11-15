Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 çocuk babası Hüseyin Doğan’ı öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis talebiyle yargılanan Ömer Kartar (32) son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktul Hüseyin Doğan'ın eşi Mahire Doğan ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kartar, “Olay günü fatura ödemekten döndüğüm sırada peynir imalathanesinin yanındaki evden 2 kişi merdivenlerden iniyordu. İçeri girdiğimde Hüseyin'i yerde yatarken gördüm. Yaşıyor ümidiyle kendisine baktım. Korktum ve oradan çıkıp karakola gittim. Neden 'Ben öldürdüm' dediğimi bilmiyorum. Biraz psikolojik sorunlarım vardı. Üzerimdeki kanlar maktule bakarken bulaşmış. Emniyette alınan ifademi kabul etmiyorum. Suçsuzum” dedi.

Kartar son sözünde ise “Affınıza sığınıyorum” diye konuştu.

25 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti toplanan delillere göre, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen sanık Ömer Kartar’a önce müebbet, duruşmadaki iyi hali, dinlenen tanık ifadeleri sonucu cezasını 25 yıla düşürdü.

Ahmet Faruk Çabuk

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