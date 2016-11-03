PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"1. ADANASPOR A.Ş.'nin, 29.10.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.10.2016 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 29.10.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GİRESUNSPOR Kulübünün, 31.10.2016 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DAĞ A,B BLOK, MARATON B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi KENAN KAYA'nın, akreditasyon kartını başkasının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 31.10.2016 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAMSUNSPOR Kulübünün, 30.10.2016 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 30.10.2016 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 29.10.2016 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 11.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON B,C,D,E ve KAPALI A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 29.10.2016 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 30.10.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan D ÜST TRİBÜN N BLOK ve D ALT TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- MERSİN İDMANYURDU Kulübünün, 30.10.2016 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, iki adet dış saha forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MERSİN İDMANYURDU Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 30.10.2016 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- MANİSASPOR Kulübü antrenörü BEKİR LİMANLAR'ın, 30.10.2016 tarihinde oynanan MANİSASPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."