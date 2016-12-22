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PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarına ceza yağdırdı.

PFDK ceza yağdırdı

22 Aralık 2016 17:03

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları şöyle:

"Kayserispor Kulübü’nün, 18.12.2016 tarihinde oynanan Adanaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor’un, 19.12.2016 tarihinde oynanan Bursaspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un, 18.12.2016 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor Kulübü’nün, 18.12.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 17.12.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Medipol Başakşehir FK'nin, 17.12.2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Üst Tribün D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor’un 17.12.2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst a,b,c bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Eskişehirspor Kulübü’nün, 18.12.2016 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü’nün, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü’nün, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500Tl para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü’nün, müsabaka sonrasında flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü’nün, 19.12.2016 tarihinde oynanan Giresunspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Mersin İdmanyurdu Kulübü sporcusu Hakan Olkan'ın, 17.12.2016 tarihinde oynanan Göztepe - Mersin İdmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 18.12.2016 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü’nün, 18.12.2016 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” 

Etiketler: PFDK


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