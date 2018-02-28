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PFDK, Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza verdi

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Fernandao'ya 2 maç ceza verdi.

PFDK, Fenerbahçeli Fernandaoya 2 maç ceza verdi

28 Şubat 2018 16:06

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fenerbahçe sporcusu Jose Fernandao Viana De Santana'nın 25.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verildi."
Bu kararla birlikte Brezilyalı golcü, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve ligde oynanacak TM Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Etiketler: fenerbahçe, Fernandao

 

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