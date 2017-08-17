PFDK kararları açıklandı!

PDFK kararlarının ardından ceza alan takımlar şöyle:

"Atiker Konyaspor Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 13.08.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Osmanlıspor Futbol Kulübü sporcusu Tonia D. Tisdell'in, 13.08.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Elazığspor Kulübü sporcusu Fatih Serkan Kurtuluş'un, 14.08.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Altınordu A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Altınordu'nun, 14.08.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübü'nün, 13.08.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya TFF'den onay alınmayan forma setiyle çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor'un, 12.08.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 12.08.2017 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ A,B VE MARATON C bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

İstanbulspor'un, 12.08.2017 tarihinde oynanan İstanbulspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor'un, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlarda katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü'nün, 13.08.2017 tarihinde oynanan Samsunspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Külübü TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinin müsabakanın başlamasından en geç 60 dakika önce FYS' ye girilmesini sağlamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."