PFDK kararları açıklandı...

PFDK kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Fenerbahçe’ye deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde kötü tezahürattan dolayı 140 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş ise Sivasspor mücadelesinde taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL cezası aldı. Öte yandan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Skulasson’un Trabzonspor karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Atiker Konyaspor Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü hakkında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe 'nin, 23.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 22.12.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'nin, 23.12.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe Kulübünün, 24.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kulüp Tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kardemir Karabükspor Kulübünün, 24.12.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kale Arkası Kuzey Tribünü Alt Bölümüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kardemir Karabükspor Kulübü sporcusu Olafur Ingi Skulason'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 24.12.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ ALT VE ÜST bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Akın Çorap Giresunspor Kulübü sporcusu Jones Da Sılva Lopes'in, 22.12.2017 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Gaziantepspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü -

Çaykur Rizespor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney arka kale 133,134 ve doğu tribün 124,125 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü görevlisi Soner Yüksel'in, akreditasyon kartını statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü idarecisi Can Öksüz'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle takdiren 3 ay hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası A,B,C,D,E ve kapalı kuzey üst tribün A,B,C,D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 23.12.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - MKE Ankaragücü TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor'un, profesyonel takım teknik sorumlusu bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Camunak'ın, 22.12.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.”