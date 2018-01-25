PFDK kararları açıklandı !

Fenerbahçe’ye Göztepe maçında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle tribün kapatma ve para cezası verildi. Galatasaray’a Kayserispor mücadelesinde yaşanan saha olayları sebebiyle para cezası verildi. PFDK kararları şu şekilde:

"Atiker Konyaspor Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kule Site Kuzey Alt B,C ve DOĞU ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Ali Turan'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü malzemecisi Ali Taşpınar'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü idarecisi Ahmet Baydar'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 10 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un 21.01.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünü Üst A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor doktoru Barış Kurtgöz'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribün ÜST B,C,D,E,F,G,H ve Okul Açık Tribün ALT K,L,M,N,O Migros Alt J,K,L,M,N Migros Üst B,C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G,H,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın 22.01.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Mamadou Fofana'nın, 19.01.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Baltok Kulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR Üst Tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Akın Çorap Giresunspor Kulübü idarecisi İbrahim Özkul'un, 21.01.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."