Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 mağlup olduğu Adanasopor mücadelesinde 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu karar şu şekilde;

"Kasımpaşa'nın 30.01.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) Hükmen mağlup sayılmasına (oybirliği)

Aynı müsabakada Kasımpaşa'nın resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir!