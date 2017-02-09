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PFDK, Kasımpaşa'yı hükmen mağlup ilan etti!

PFDK, Kasımpaşa'nın Adanaspor maçında yaptığı kural hatası nedeniyle hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

PFDK, Kasımpaşayı hükmen mağlup ilan etti!

09 Şubat 2017 19:10

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 mağlup olduğu Adanasopor mücadelesinde 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu karar şu şekilde;

"Kasımpaşa'nın 30.01.2017 tarihinde oynanan Adanaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) Hükmen mağlup sayılmasına (oybirliği)

Aynı müsabakada Kasımpaşa'nın resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir!


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