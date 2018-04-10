PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler şu şekilde:

"Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 06.04.2018 tarihinde oynanan Medıpol Başakşehir FK-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Osmanlıspor FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 09.04.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan Samsunspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."