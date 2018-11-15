PFDK'dan 3 kulübe para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Trabzonspor'un 09.11.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor - Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin

engellenmesine,

Eskişehirspor Kulübü teknik sorumlusu Fuat Çapa'nın, 11.11.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar'ın, 10.11.2018 tarihinde oynanan Boluspor - Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor Kulübü sporcusu Ali Dere'nin, 11.11.2018 tarihinde oynanan Osmanlıspor - İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.