PFDK'dan 4 büyüklere para cezası

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Bursaspor Kulübü'nün, 31.03.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 31.03.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü'nün, 31.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Stephane Sessegnon hakkında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Kayserispor Kulübü'nün, 02.04.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey alt D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey alt D, E ve kuzey üst K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kuzey alt D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Fenerbahçe'nin , 02.04.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 01.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un 01.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü 417, 418, 419, 420, 421 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası D,E, MARATON C,D,E,F, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü sporcusu Costa Lopes'in, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor'un, 01.04.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada İstanbulspor sporcusu Yalçın Kılınç'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 01.04.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Denizlispor Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan Denizlispor - MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton H,I,J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Denizlispor Kulübü görevlisi Engin Yılmaz'ın, rakip takım yöneticisine ve görevlisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Denizlispor - MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kale arkası 1-3 tribünü Ş,T bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in rakip takım yöneticilerine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 360 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Levent Yılmaz'ın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 180 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Murat Ağçabay'ın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 40 gün hak mahrumiyeti ve 11 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Tuna Yılmaz'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Emrah Yıldız'ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle takdiren 63 gün hak mahrumiyeti ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle takdiren 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Alihan Kubalas'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Kemal Çorum'un, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Burhan Cabir Uzun'un, rakip takım yöneticisine yönelik saldırıları nedeniyle takdiren 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Grandmedical Manisaspor Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığspor - Grandmedical Manisaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka öncesi ve sonrası flaş röportajlar ile basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Manisaspor Kulübü'nün, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü'nün, 31.03.2018 tarihinde oynanan Boluspor - Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Eskişehirspor Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Eskişehirspo - Balıkesirr Baltok Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu doğu alt 130 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt 122 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü sporcusu Semih Şentürk'ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir."