Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.10.2016 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle: “Gaziantepspor Kulübü’nün, 01.10.2016 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübü’nün, 01.10.2016 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Erdem Özgenç'in, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin reddine,

Trabzonspor’un 01.10.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribüne giriş yapan misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü sporcusu Samba Sow'un, 01.10.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”