PFDK’dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e ceza

PFDK kararları federasyonun internet sitesinden açıklandı. Pazar günü Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından her iki takımın teknik direktörüne de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle para cezası verildi.

PFDK kararları şu şekilde:

“1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANASPOR A.Ş.'nin, 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY MARATON ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY MARATON ÜST D ve GÜNEY MARATON ÜST E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY MARATON ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

4- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 21.02.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALTINORDU A.Ş. Kulübü sporcusu UĞUR ARSLAN KURU'nun, 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu NIKOLA MIKIC'ın, 21.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 21.02.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C,D ve KAPALI TRİBÜN A,B tribüne bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”